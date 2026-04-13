Antonio Gonzo investito da un 14enne in Vespa nel Vicentino

Antonio Gonzo muore investito da un 14enne in Vespa nel Vicentino, mentre attraversa la strada senza strisce. Il ragazzo è sotto choc e ferito, la famiglia chiede di incontrare i parenti della vittima.

È morto dopo essere stato travolto da uno scooter guidato da un ragazzo di 14 anni. Antonio Gonzo, 85 anni, stava attraversando la provinciale tra Romano Alto e San Giacomo, nel territorio vicentino, quando è stato colpito da una Vespa 50. L’impatto è avvenuto poco dopo le 20 di sabato lungo la carreggiata in direzione San Giacomo, dove non sono presenti attraversamenti pedonali.

Il violento urto ha fatto cadere entrambi sull’asfalto. Il giovane ha riportato ferite alla spalla e al volto, mentre per l’anziano non c’è stato nulla da fare. I soccorritori del 118 hanno tentato a lungo di rianimarlo, senza successo. Il ragazzo è stato poi accompagnato al pronto soccorso dell’ospedale di Bassano, dove è rimasto fino a notte fonda.

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Secondo quanto raccontato dal quattordicenne ai familiari, l’anziano sarebbe apparso all’improvviso davanti allo scooter. Il ragazzo ha spiegato di aver cercato di evitarlo, gridando anche per avvertirlo, ma senza riuscire a fermarsi in tempo. La dinamica resta al vaglio dei carabinieri, che stanno verificando velocità e condizioni del mezzo, ora sotto sequestro.

La madre del giovane descrive il figlio come profondamente scosso. «È distrutto, continua a pensare a quanto accaduto e si sente in colpa», ha raccontato. Nonostante le rassicurazioni dei genitori, il ragazzo fatica a superare il trauma. La patente per il ciclomotore, ottenuta pochi mesi fa, gli è stata sospesa come previsto dalla normativa.

Gli amici si sono stretti attorno a lui già il giorno successivo, raggiungendolo per offrirgli sostegno. La famiglia sottolinea come il ragazzo sia sempre stato prudente alla guida, attento anche all’uso del casco per sé e per eventuali passeggeri.

I genitori del quattordicenne hanno espresso il desiderio di incontrare i familiari della vittima per manifestare la propria vicinanza. «Vorrei parlare con loro e condividere il dolore che anche noi stiamo vivendo», ha spiegato la madre.

Nel frattempo, la comunità locale piange la scomparsa di Antonio Gonzo, ex dipendente Enel molto conosciuto in paese. Il sindaco Fiorella Ravagnolo ha ricordato come il territorio sia stato colpito da più lutti negli ultimi giorni, sottolineando il peso umano di tragedie che coinvolgono intere famiglie e segnano profondamente anche chi ne è indirettamente coinvolto.

Sul fronte della sicurezza stradale, proseguono le iniziative di sensibilizzazione rivolte ai più giovani. Nel trevigiano, nel 2025, si sono registrate 36 vittime della strada, di cui una quota significativa sotto i 21 anni. Il progetto “Sos - Guida Sicura”, promosso dalla Provincia, ha coinvolto negli anni oltre 5mila studenti, contribuendo a ridurre sensibilmente gli incidenti mortali.