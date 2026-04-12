Anziano investito e ucciso a Romano d'Ezzelino, alla guida dello scooter un 14enne

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Un uomo di 85 anni è morto investito da uno scooter guidato da un 14enne a Romano d’Ezzelino, dopo aver attraversato una strada provinciale senza strisce pedonali. L’impatto è stato violento e non gli ha lasciato scampo.

Anziano investito e ucciso a Romano d'Ezzelino, alla guida dello scooter un 14enne