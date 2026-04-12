Anziano investito e ucciso a Romano d'Ezzelino, alla guida dello scooter un 14enne
Un uomo di 85 anni è morto investito da uno scooter guidato da un 14enne a Romano d’Ezzelino, dopo aver attraversato una strada provinciale senza strisce pedonali. L’impatto è stato violento e non gli ha lasciato scampo.
Un pedone di 85 anni ha perso la vita nella serata di sabato 11 aprile a Romano d’Ezzelino, nel Vicentino, dopo essere stato travolto da uno scooter condotto da un ragazzo di appena 14 anni.
L’incidente è avvenuto poco dopo le 20 lungo la strada provinciale 57, nei pressi di via Ca’ Negri. L’uomo stava attraversando la carreggiata in un tratto privo di strisce pedonali, in una zona comunque illuminata.
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Il giovane, alla guida di una Vespa, non è riuscito a evitare l’impatto. Lo scontro è stato molto violento: il ragazzo è stato sbalzato dalla sella, mentre l’anziano è caduto a terra riportando gravi traumi cranici che si sono rivelati immediatamente fatali.
I sanitari del Suem, arrivati sul posto in pochi minuti, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo. Il minorenne è stato invece trasferito all’ospedale San Bassiano in codice giallo, sotto shock ma non in pericolo di vita.
I Carabinieri hanno delimitato l’area per effettuare i rilievi e ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto. Al momento non risultano testimoni diretti dell’incidente.