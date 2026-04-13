Sinner torna numero uno Atp e aumenta i guadagni tra premi e sponsor

Jannik Sinner torna numero uno del mondo grazie al successo a Montecarlo e rilancia i suoi guadagni tra premi e sponsor. Il titolo nel Principato si aggiunge a una stagione già ricchissima, con introiti in forte crescita.

Con il trionfo nel Masters 1000 di Montecarlo, Jannik Sinner riprende il primo posto nel ranking Atp a partire da lunedì 13 aprile, superando Carlos Alcaraz. La vittoria nel Principato, arrivata dopo una finale combattuta chiusa 7-6 6-3, segna un nuovo passaggio chiave nella stagione del tennista italiano.

Il successo sulla terra rossa monegasca porta con sé anche un premio importante. Solo per la vittoria del torneo, l’azzurro incassa 974.370 euro. Una cifra che si somma a un avvio di 2026 già ricco di risultati, con i titoli conquistati a Indian Wells e Miami che gli hanno permesso di superare i tre milioni di euro di prize money nei primi mesi dell’anno.

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Il ritorno in vetta alla classifica mondiale non garantisce un premio diretto immediato, ma incide in modo decisivo sui guadagni complessivi. Essere il numero uno significa maggiore visibilità internazionale, più spazio nei tornei e un peso diverso nelle trattative commerciali. Il nome di Sinner assume così un valore ancora più forte sul mercato.

Il patrimonio dell’atleta altoatesino si fonda infatti anche sulle collaborazioni con grandi marchi. Accordi con aziende come Nike, Rolex, Gucci e Lavazza assicurano entrate che, secondo le stime, si collocano tra i 30 e i 40 milioni di euro all’anno. La posizione di vertice rafforza ulteriormente questi contratti e apre a nuove opportunità pubblicitarie.

Tra risultati sul campo e accordi fuori dal circuito, la stagione di Sinner prosegue quindi con numeri in costante crescita, confermando il suo ruolo centrale nel tennis mondiale anche sotto il profilo economico.