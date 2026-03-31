Sinner punta al numero 1 ATP tra Montecarlo e Roland Garros

Jannik Sinner punta a riprendersi il numero 1 ATP dopo il trionfo nel Sunshine Double senza perdere set. Il sorpasso su Alcaraz può arrivare già a Montecarlo, mentre Parigi resta l’obiettivo chiave sulla terra battuta.

Jannik Sinner ha chiuso il Sunshine Double con una serie di vittorie nette, senza lasciare nemmeno un set agli avversari. Un risultato che rilancia subito la sua corsa al vertice del ranking mondiale, con l’obiettivo dichiarato di tornare numero uno.

L’eliminazione precoce di Carlos Alcaraz al terzo turno del torneo di Miami apre uno scenario favorevole. Il primo passaggio chiave può arrivare già al Masters 1000 di Montecarlo, dove i due si presentano praticamente alla pari nelle valutazioni degli esperti.

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Secondo le quote, il duello tra l’italiano e lo spagnolo domina il pronostico nel Principato, con entrambi considerati favoriti rispetto al resto del campo. Più staccati gli altri contendenti, tra cui Alexander Zverev e Lorenzo Musetti.

La stagione sulla terra e il nodo Roland Garros

Oltre alla rincorsa al vertice della classifica ATP, Sinner guarda con decisione alla stagione sulla terra battuta. Il focus è sul Roland Garros, torneo che nel 2025 gli era sfuggito dopo una finale lunghissima proprio contro Alcaraz.

Parigi rappresenta anche un traguardo storico: con una vittoria, Sinner completerebbe il Career Grand Slam a soli 24 anni. Le previsioni degli analisti lo collocano tra i principali candidati al titolo, in equilibrio con Alcaraz, che resta leggermente avanti dopo i successi nelle ultime due edizioni.

Il calendario delle prossime settimane sarà decisivo per stabilire se e quando l’azzurro potrà completare il sorpasso in vetta e consolidare il suo momento di forma anche sulla superficie più impegnativa della stagione.