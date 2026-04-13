Sinner numero uno Atp già a rischio, Alcaraz pronto al sorpasso

Jannik Sinner torna numero uno al mondo dopo Montecarlo ma il primato è già in bilico per via del calendario e dei punti in gioco. Carlos Alcaraz può riprendersi la vetta già nei prossimi giorni con un successo a Barcellona.

Jannik Sinner si è ripreso il vertice del ranking Atp grazie al successo nel Masters 1000 di Montecarlo, dove ha superato Carlos Alcaraz in finale con il punteggio di 7-6(5), 6-3. Il tennista italiano ha così completato una serie straordinaria di risultati, infilando il terzo titolo consecutivo dopo Indian Wells e Miami.

La vittoria nel Principato ha avuto un peso decisivo anche nella classifica mondiale. Sinner è tornato numero uno dopo 66 settimane, approfittando anche della situazione dello spagnolo, chiamato a difendere i 1000 punti conquistati nella passata edizione del torneo. L’azzurro, invece, un anno fa non aveva partecipato per la sospensione legata al caso Clostebol.

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Il riavvicinamento alla vetta era iniziato già con il cosiddetto Sunshine Double. Dopo i trionfi negli Stati Uniti, Sinner aveva ridotto il distacco portandosi a 12.400 punti, mentre Alcaraz aveva perso terreno uscendo prematuramente a Miami. Il successo a Montecarlo ha completato la rimonta.

Con il titolo conquistato sulla terra monegasca, Sinner è salito a 13.400 punti, superando di misura Alcaraz fermo a 13.240. Un margine ridotto che lascia aperta ogni possibilità nel breve periodo.

Lo spagnolo ha infatti subito l’occasione di reagire. Iscritto al torneo Atp 500 di Barcellona, parte come testa di serie numero uno e può ribaltare nuovamente la classifica. In caso di vittoria, arriverebbe a 13.410 punti, tornando davanti all’azzurro per appena 10 lunghezze.

La lotta tra i due resta apertissima, con un equilibrio minimo e diversi tornei ancora da giocare sulla terra europea.