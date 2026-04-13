Angelina Mango, tatuaggio per la cagnolina Gin nel giorno dei 25 anni

Alessia Mogavero | 13 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Angelina Mango festeggia i 25 anni con un nuovo tatuaggio dedicato alla sua cagnolina Gin, simbolo di un legame che la accompagna da sempre e che ha scelto di rendere permanente proprio durante il compleanno.

Angelina Mango
Angelina Mango, tatuaggio per la cagnolina Gin nel giorno dei 25 anni

Dopo un lungo periodo lontano dai riflettori, Angelina Mango è tornata a farsi vedere con nuova energia. Il rientro coincide con l’uscita di un progetto discografico inatteso e una tournée nei teatri che sta richiamando numerosi spettatori. Accanto alla musica, anche l’immagine è cambiata, con una frangia netta e tonalità rosso mogano che segnano una fase diversa della sua carriera e della vita privata.

Il momento scelto per mostrare il nuovo tatuaggio è stato il suo compleanno, celebrato il 10 aprile. Per l’occasione, la cantante ha pubblicato una serie di fotografie personali che raccontano frammenti di quotidianità e lavoro, accompagnate dalla frase “9125 giorni un po’ intensi”, riferita al traguardo dei 25 anni.

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Tra gli scatti, i fan più attenti hanno notato un dettaglio sulla mano destra: accanto a una manicure in bianco e nero compare la scritta “Gin”, realizzata con uno stile che alterna lettere stampate e corsive. Un nome che potrebbe confondere, ma che in realtà non ha nulla a che vedere con la bevanda.

Il tatuaggio è infatti un omaggio alla sua cagnolina, un barboncino color biscotto che da anni accompagna l’artista nella vita di tutti i giorni. Gin è spesso presente nei contenuti condivisi sui social ed è apparsa anche tra le immagini del compleanno, confermando un legame che la cantante ha voluto fissare in modo definitivo sulla pelle.