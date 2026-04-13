Angelina Mango, tatuaggio per la cagnolina Gin nel giorno dei 25 anni

Angelina Mango festeggia i 25 anni con un nuovo tatuaggio dedicato alla sua cagnolina Gin, simbolo di un legame che la accompagna da sempre e che ha scelto di rendere permanente proprio durante il compleanno.

Dopo un lungo periodo lontano dai riflettori, Angelina Mango è tornata a farsi vedere con nuova energia. Il rientro coincide con l’uscita di un progetto discografico inatteso e una tournée nei teatri che sta richiamando numerosi spettatori. Accanto alla musica, anche l’immagine è cambiata, con una frangia netta e tonalità rosso mogano che segnano una fase diversa della sua carriera e della vita privata.

Il momento scelto per mostrare il nuovo tatuaggio è stato il suo compleanno, celebrato il 10 aprile. Per l’occasione, la cantante ha pubblicato una serie di fotografie personali che raccontano frammenti di quotidianità e lavoro, accompagnate dalla frase “9125 giorni un po’ intensi”, riferita al traguardo dei 25 anni.

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Tra gli scatti, i fan più attenti hanno notato un dettaglio sulla mano destra: accanto a una manicure in bianco e nero compare la scritta “Gin”, realizzata con uno stile che alterna lettere stampate e corsive. Un nome che potrebbe confondere, ma che in realtà non ha nulla a che vedere con la bevanda.

Il tatuaggio è infatti un omaggio alla sua cagnolina, un barboncino color biscotto che da anni accompagna l’artista nella vita di tutti i giorni. Gin è spesso presente nei contenuti condivisi sui social ed è apparsa anche tra le immagini del compleanno, confermando un legame che la cantante ha voluto fissare in modo definitivo sulla pelle.