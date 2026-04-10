Angelina Mango compie 25 anni e racconta un periodo intenso tra musica e vita privata

Angelina Mango compie 25 anni e celebra il traguardo sui social con foto private e momenti di lavoro, raccontando un periodo intenso tra carriera, pausa e ritorno sul palco dopo mesi difficili.

Angelina Mango festeggia oggi il suo 25esimo compleanno condividendo su Instagram una raccolta di immagini che ripercorrono gli ultimi mesi della sua vita. Nata a Maratea il 10 aprile 2001, figlia di Pino Mango e Laura Valente, la cantautrice ha scelto di raccontarsi attraverso scatti che alternano lavoro e quotidianità.

Nelle fotografie pubblicate compaiono momenti sul palco e dietro le quinte, ma anche dettagli più intimi come tatuaggi, passeggiate con il cane e viaggi in auto. Tra gli scatti anche alcuni selfie al mare con Antonio Agostinelli, indicato come il suo nuovo compagno.

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A corredo del post, una frase essenziale: “9125 giorni un po’ intensi”, che riassume il percorso personale e artistico vissuto finora. Sotto al post sono arrivati numerosi messaggi di auguri, tra cui quelli di volti noti dello spettacolo come Fabio De Luigi e Lorella Cuccarini.

Dopo circa un anno lontana dalle scene, l’artista è tornata recentemente con un nuovo album e con il tour “Nina canta nei teatri”. Una ripartenza arrivata dopo un periodo complicato, durante il quale aveva spiegato di essersi fermata per motivi personali.

In passato aveva raccontato che non erano stati il successo o gli impegni a metterla in difficoltà, ma la mancanza di ascolto verso sé stessa. Oggi, tornando a esibirsi, descrive un rapporto diverso con il palco, vissuto con maggiore equilibrio e consapevolezza.