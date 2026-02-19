Angelina Mango torna in tour e racconta la malattia

Angelina Mango racconta la malattia e chiarisce che non è stata causata dal successo ma dal mancato ascolto di sé, mentre si prepara al ritorno live con un nuovo tour nei teatri italiani.

Angelina Mango rompe il silenzio e parla direttamente ai fan mentre si avvicina il debutto del tour “Nina canta nei teatri”, previsto dopo oltre un anno lontana dalle scene. In una lunga lettera, la cantante ripercorre il periodo più difficile, segnato da problemi di salute, e chiarisce subito un punto: il successo non è stato la causa della sua condizione.

“Non è stato il calendario pieno o lo stress”, scrive, spiegando che il vero peso è arrivato quando ha smesso di ascoltarsi davvero. Una riflessione personale che accompagna la costruzione del nuovo spettacolo, pensato nei dettagli e vissuto come un passaggio importante, anche emotivo.

Il ritorno sul palco è stato intenso. Racconta di essere salita davanti al pubblico con una forte carica emotiva, lasciandosi andare alle lacrime. Non di tristezza, ma di gioia. Si descrive libera, senza filtri, senza preoccuparsi dell’immagine, concentrata solo su ciò che stava vivendo in quel momento.

Un anno fa, ammette, non immaginava di poter tornare a cantare. L’idea stessa di rimettersi in gioco sembrava lontana. Oggi invece la prospettiva è cambiata: non è più lei a inseguire il palco, ma è come se fosse il palco ad aspettarla.

A pochi giorni dalla prima data, fissata al PalaUnical Teatro di Mantova, non manca una nota ironica. La cantante scherza sui piccoli malanni che l’accompagnano alla vigilia degli impegni importanti, tra mal di gola e fastidi di stagione, affrontati con leggerezza.