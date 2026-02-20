Cindy Crawford, 60 anni tra carriera iconica e vita privata lontano dai riflettori

Cindy Crawford compie 60 anni il 20 febbraio e sceglie di vivere il presente senza paura dell’età, dopo una carriera che l’ha resa simbolo delle passerelle e una vita segnata da perdite familiari e successi costruiti fin da giovanissima.

«Viviamo in un mondo pieno di pregiudizi sull’età e spesso siamo troppo severi con noi stessi». Con queste parole Cindy Crawford arriva al traguardo dei 60 anni, celebrati il 20 febbraio. L’ex top model degli anni Novanta continua a mostrarsi serena davanti al tempo che passa e preferisce concentrarsi sulla quotidianità, condivisa con il marito Rande Gerber nella loro casa di Miami.

Volto tra i più riconoscibili della moda internazionale, ha segnato un’epoca grazie a uno stile inconfondibile e a quel celebre neo sul labbro diventato la sua firma. Sulle passerelle di tutto il mondo ha costruito un’immagine forte e immediata, trasformandosi in una delle modelle più richieste della sua generazione.

Leggi anche: Cindy Crawford, matrimoni e vita privata tra Richard Gere e Rande Gerber

Nata nel 1966 da John Crawford e Jennifer Sue Moluf Walker, cresce a DeKalb, nell’Illinois, in un contesto familiare semplice. L’adolescenza è segnata da momenti difficili, come la perdita del fratello minore Jeff, morto a soli quattro anni per leucemia, e la separazione dei genitori quando lei ha 16 anni.

Il suo ingresso nella moda avviene quasi per caso. Un fotografo la nota mentre lavora nei campi di mais e decide di immortalarla. Quelle immagini attirano subito l’attenzione e aprono la strada ai primi incarichi. Da lì, la carriera prende velocità.

Parallelamente agli impegni sulle passerelle, Crawford porta avanti gli studi con determinazione. Dopo il diploma, si iscrive alla facoltà di ingegneria chimica alla Northwestern University, sostenuta anche dai guadagni ottenuti durante le prime esperienze come modella.