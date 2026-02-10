Sinner punta al numero 1 Atp: calendario e tornei chiave per il sorpasso su Alcaraz

Sinner prepara la rincorsa al vertice Atp dopo Melbourne: pochi punti da difendere e cinque tornei chiave tra febbraio e aprile possono riaprire la sfida con Alcaraz per il numero uno mondiale.

Dopo gli Australian Open vinti da , il vertice del ranking ha cambiato volto. Lo spagnolo guida con 13.150 punti, mentre Jannik Sinner è secondo a quota 10.300. La distanza è ampia, ma i prossimi mesi offrono all’azzurro una finestra favorevole per accorciare.

Alcaraz ha scelto di non tornare a Rotterdam e rinuncia così ai 500 punti del titolo 2024. Il rientro di entrambi è fissato a Doha, ATP 500 in programma dal 16 al 22 febbraio. In Qatar lo spagnolo difende solo il bottino dei quarti, mentre per Sinner inizia un periodo con pochi punti da proteggere, dopo lo stop che lo aveva tenuto lontano dal circuito fino a Roma.

Leggi anche: ATP Finals Torino 2024: il calendario di Jannik Sinner, numero uno al mondo

Il duello può accendersi già in Medio Oriente. Con un’eventuale vittoria di Sinner in finale contro Alcaraz, l’italiano salirebbe attorno a 10.800 punti, mentre il rivale resterebbe oltre i 13.000. Subito dopo arriva , dove lo spagnolo deve lasciare per strada un risultato pesante. Anche qui una corsa profonda dell’azzurro ridurrebbe il divario.

La tappa successiva è il Masters 1000 di Miami. Qui Alcaraz aveva raccolto pochissimo e il margine può assottigliarsi ancora. In uno scenario favorevole, con Sinner protagonista fino all’ultimo atto, il distacco scenderebbe sotto le 1.500 lunghezze, riportando il ranking al centro dello scontro diretto.

Il passaggio decisivo è però il torneo di Montecarlo, dal 5 al 12 aprile. Si tratta di 1.000 punti pieni e lo spagnolo è chiamato a difendere il titolo. Sinner, al contrario, ha margine di crescita. Un successo nel Principato, soprattutto con Alcaraz dall’altra parte della rete, potrebbe portare i due quasi appaiati prima ancora di Roma.

Subito dopo c’è Barcellona, ATP 500 sulla terra. Nel 2025 Alcaraz si fermò in finale e dovrà comunque proteggere un bottino importante. Per Sinner è un’altra occasione per spingere. In caso di exploit anche qui, il numero uno virtuale diventerebbe sempre più vicino, con l’azzurro davanti o a ridosso dello spagnolo prima degli Internazionali d’Italia.

Parallelamente resta aperto il discorso Slam. L’obiettivo dichiarato è il Roland Garros, unico Major che manca al palmarès dell’italiano. I bookmaker continuano a considerarlo tra i principali candidati sia per Parigi sia per il ritorno in vetta a fine stagione, nonostante la sconfitta australiana contro abbia interrotto la sua corsa.

Tra Doha, Indian Wells, Miami, Montecarlo e Barcellona, Sinner si gioca quindi quattro o cinque tornei prima di iniziare a difendere punti pesanti a Roma. Una sequenza di eventi ravvicinati che può cambiare gli equilibri del tennis mondiale già in primavera.