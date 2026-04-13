Chiara Ferragni cade in bici in Namibia durante un safari nella savana

Chiara Ferragni cade in bicicletta durante un safari in Namibia per una perdita di controllo sulla sabbia. L’imprenditrice digitale mostra sui social le ferite al braccio dopo l’escursione nella savana.

Un fuori programma ha segnato il viaggio di Chiara Ferragni in Namibia, dove l’imprenditrice digitale è tornata per un safari a distanza di tre anni dalla sua ultima esperienza africana. Tra escursioni e paesaggi selvaggi, la tappa nella savana si è trasformata in un episodio inatteso.

Ferragni ha raccontato passo dopo passo la vacanza attraverso foto e video pubblicati sui social, mostrando le attività svolte tra lodge, safari alla ricerca di giraffe ed elefanti e visite a incisioni rupestri risalenti a migliaia di anni fa. Tra le esperienze condivise, anche un giro in bicicletta immersa nella natura.

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Proprio durante questa uscita in mountain bike è arrivato l’incidente. L’influencer, che viaggiava insieme a un gruppo di turisti, ha perso l’equilibrio sulla sabbia e è caduta, riportando alcune ferite. Il momento della caduta non è stato ripreso, ma un breve filmato pubblicato successivamente mostra il braccio con una lesione ancora sanguinante.

Nelle Stories Ferragni ha raccontato l’accaduto con tono leggero, mostrando anche l’intervento di una guida presente durante l’escursione. Poco dopo si è fatta vedere mentre si riprendeva, con un bicchiere in mano, minimizzando l’episodio e proseguendo il viaggio tra le tappe previste.

Nei contenuti pubblicati non compare il presunto compagno Jose Hernandez, di cui si parla da tempo, mentre l’imprenditrice continua a documentare in autonomia i momenti principali della sua esperienza africana.