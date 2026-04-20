Chiara Ferragni, paura in volo durante il rientro dall'Africa tra fulmini e turbolenze

Chiara Ferragni ha raccontato momenti di paura in aereo durante il rientro dall’Africa a causa di una violenta tempesta. Fulmini e turbolenze hanno scosso il volo mentre l’imprenditrice filmava la scena dai finestrini.

Momenti di forte tensione per Chiara Ferragni durante il viaggio di ritorno dall’Africa. L’imprenditrice digitale ha condiviso sui social un video girato direttamente dal suo posto sull’aereo, mostrando il cielo illuminato da fulmini mentre il velivolo attraversava una tempesta.

Nel filmato pubblicato tra le Stories, Ferragni appare visibilmente scossa mentre osserva il panorama fuori dal finestrino. Lampi improvvisi e nuvole dense accompagnano la scena, rendendo evidente la difficoltà del momento. «Non ho mai visto niente di simile da un aereo prima d’ora», ha commentato, lasciando trasparire la paura.

Dopo l’atterraggio a Milano, l’influencer ha cambiato tono, tornando a raccontare i giorni trascorsi in Africa, che ha definito tra i più intensi e belli mai vissuti. Dieci giorni di viaggio tra safari, paesaggi naturali e momenti di relax condivisi anche attraverso numerose immagini pubblicate online.

Le fotografie diffuse sui suoi profili social mostrano scenari suggestivi e attività all’aria aperta, facendo pensare a una vacanza in solitaria. In realtà, durante il soggiorno in Namibia, Ferragni è stata fotografata insieme a José Hernandez, ingegnere colombiano indicato come possibile nuovo compagno.