Chiara Ferragni torna in Africa per un safari in Namibia

Chiara Ferragni è partita per la Namibia per un safari dopo le vacanze con i figli, accettando l’invito di due guide già conosciute. Il viaggio arriva a distanza di tre anni da un periodo segnato da crisi personali e polemiche pubbliche.

Chiara Ferragni ha lasciato l’Italia per raggiungere la Namibia, dove trascorrerà alcuni giorni immersa nella natura africana. L’imprenditrice digitale è partita subito dopo le vacanze di Pasqua in Portogallo con i figli, scegliendo questa volta un viaggio in solitaria.

L’influencer ha accettato l’invito di un tour operator locale per partecipare a un safari. Ad accoglierla all’arrivo ci sono state due guide già conosciute in passato, Serena e Charlie, con cui aveva condiviso una precedente esperienza simile.

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Ferragni ha raccontato il suo arrivo attraverso i social, pubblicando immagini dall’aeroporto e momenti del primo contatto con il paesaggio africano. In uno dei contenuti ha mostrato le prime tappe del safari tra animali selvatici come giraffe e rinoceronti.

Il viaggio rappresenta per lei anche un ritorno simbolico. Nel 2023 aveva visitato il Sudafrica con un gruppo di amici, in un periodo complesso della sua vita privata, quando il matrimonio con Fedez attraversava una fase delicata.

Quell’anno si rivelò particolarmente difficile, tra problemi personali e vicende pubbliche che avrebbero avuto conseguenze nei mesi successivi. Oggi Ferragni sceglie di tornare in Africa con uno spirito diverso, affrontando l’esperienza lontano dai riflettori familiari e senza compagnia.