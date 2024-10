AS Roma: crisi tra Juric e squadra, ritorno di De Rossi e opzioni alternative

La situazione dell'AS Roma è tesa: Ivan Juric è in bilico dopo il malumore crescente della squadra e la sconfitta contro la Fiorentina. La rottura tra il tecnico e i giocatori appare irreparabile, come emerge dalle critiche del capitano Lorenzo Pellegrini e dall'insoddisfazione interna rilevata durante la trasferta a Firenze. La proprietà Friedkin sta valutando soluzioni drastiche, tra cui il ritorno di Daniele De Rossi, il cui licenziamento lo scorso settembre non sembra aver risolto i problemi della squadra.

Secondo alcune fonti, ci sono stati contatti nelle ultime ore per garantire un rientro di De Rossi, preferito da una parte della tifoseria e visto come una figura capace di calmare le tensioni. La sua popolarità all'interno della rosa e il legame con l'ambiente capitolino sarebbero vantaggi, e i Friedkin sarebbero intenzionati a offrirgli garanzie sufficienti a evitare nuove crisi. Tuttavia, si considera anche la possibilità di nominare un direttore tecnico, forse Claudio Ranieri, per rafforzare la struttura societaria, ripristinare la coesione della squadra e migliorare i risultati.

Juric ha ancora due partite, contro la Dynamo Kiev e la Fiorentina, per dimostrare il suo valore e cercare di allontanare l’ombra di De Rossi. La squadra deve ancora adattarsi alle sue richieste tecniche, basate su un gioco fisico e verticale, ma la mancata realizzazione in campo ha creato insoddisfazione sia nel pubblico sia tra i dirigenti. Il fallimento dei nuovi acquisti, tra cui Dovbyk e Soulé, aggiunge pressione alla gestione Friedkin, che nelle scorse settimane ha cercato di tranquillizzare i tifosi senza riuscirci del tutto.

Se l'eventuale ritorno di De Rossi non si concretizzasse, la dirigenza potrebbe optare per un terzo allenatore. Questa mossa rappresenterebbe però un costo significativo, poiché comporterebbe l’ingaggio di un altro tecnico dopo Juric, e i Friedkin vorrebbero evitare una stagione con continui cambi tecnici. Il calendario fitto, con impegni ravvicinati, richiede però una decisione immediata per evitare ulteriori tensioni e una possibile perdita di posizioni in campionato.