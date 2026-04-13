Genova, autista Amt aggredita sul bus dopo rimprovero a due passeggeri sorpresi in un rapporto sessuale

Genova, un’autista Amt è stata aggredita dopo aver rimproverato due passeggeri sorpresi in un rapporto sessuale sul bus. L’episodio è avvenuto al capolinea di via Rimassa e ha richiesto l’intervento della polizia.

Momenti di tensione su un mezzo del trasporto pubblico a Genova, dove una conducente di 43 anni è stata aggredita durante il servizio. La donna, dipendente di Amt, si trovava al capolinea di via Rimassa quando ha richiamato due passeggeri.

I due uomini, secondo quanto ricostruito, stavano avendo un rapporto sessuale orale a bordo del bus. L’autista è intervenuta per interrompere il comportamento, ritenuto inaccettabile in un luogo pubblico e in presenza di altri utenti.

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La reazione di uno dei due è stata violenta. L’uomo ha colpito la conducente con uno schiaffo e ha continuato a dare in escandescenza, creando ulteriore disordine sul mezzo e bloccando temporaneamente il servizio.

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine che hanno identificato e denunciato l’aggressore per resistenza, lesioni e interruzione di pubblico servizio. La vittima è stata soccorsa dalla Croce Bianca e trasferita in ospedale in codice verde.