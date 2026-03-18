Paura sul bus della linea 195, l'autista Rosalinda Brazzò si dimette dopo l'aggressione

Rosalinda Brazzò ha deciso di lasciare il posto di autista alla Seta dopo una violenta aggressione avvenuta domenica scorsa su un bus a Reggio Emilia. La donna ha scelto di dare le dimissioni per lo shock causato dallo spray urticante.

Una domenica di ordinario servizio si è trasformata in un incubo sulla linea extraurbana 195, che collega Boretto al centro di Reggio Emilia. Rosalinda Brazzò, conducente originaria del Modenese, ha vissuto momenti di puro terrore quando un uomo ha iniziato a molestare pesantemente una ragazza di soli sedici anni. L'aggressore ha rivolto alla giovane frasi esplicite e minacciose, scatenando il panico tra i passeggeri presenti nel mezzo pubblico gestito dall'azienda Seta.

La situazione è precipitata rapidamente nonostante il tentativo di difesa da parte di un'altra passeggera e la pronta reazione dell'autista, che ha immediatamente allertato il 112. Durante le fasi concitate della chiamata ai soccorsi, qualcuno ha spruzzato dello spray urticante all'interno dell'abitacolo. L'aria è diventata subito irrespirabile, costringendo la donna a bloccare la marcia e ad aprire d'urgenza le porte per permettere a tutti di mettersi in salvo sul ciglio della strada.

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L'episodio ha lasciato un segno profondo nella conducente, che ha riportato lievi difficoltà respiratorie ma un forte trauma psicologico. Pensando alla propria figlia coetanea della vittima, la donna ha sporto denuncia ai carabinieri manifestando un senso di totale impotenza di fronte a tanta violenza. Per questo motivo ha comunicato ufficialmente le proprie dimissioni, decidendo di abbandonare definitivamente il lavoro al volante per fare ritorno in Trentino, sua terra d'origine.