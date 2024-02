Chiara Ferragni ringrazia i fan sui social dopo un periodo difficile

Chiara Ferragni, nota influencer e imprenditrice digitale, è tornata a condividere momenti della sua vita sui social media dopo un periodo di assenza. Attraverso delle storie su Instagram, ha espresso gratitudine verso i suoi fan per il supporto ricevuto durante "giornate un po' toste", come lei stessa le ha descritte. Ferragni ha anche scherzato sull'oroscopo, menzionando come, nonostante questo dovrebbe essere l'anno del Toro, finora non sembra essere stato particolarmente positivo.

La Ferragni ha pubblicato due storie su Instagram: nella prima ha scritto "Mi siete mancati", aggiungendo un box per le risposte alla domanda "Come state?". Nella seconda storia, ha ringraziato coloro che le sono stati vicini, che le hanno inviato messaggi di supporto e che hanno espresso opinioni costruttive, anche se negative. Questo segna il suo ritorno dopo il cosiddetto "pandoro-gate", un'affaire che ha visto l'influencer al centro di critiche e una sanzione da parte dell'Antitrust.