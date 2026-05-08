Desirée Maldera denuncia uno stalker, nuove querele dopo anni di accuse e tensioni sui social

Desirée Maldera denuncia anni di persecuzioni online e racconta gli effetti sulla sua famiglia, con ripercussioni anche sui figli piccoli. L’influencer ha presentato nuove querele insieme al marito dopo mesi di tensioni e accuse sui social.

Desirée Maldera ha raccontato sui social di vivere da anni una situazione pesante legata a presunti atti persecutori. L’influencer ed ex volto di Temptation Island ha spiegato di essere bersaglio dal 2020 di una persona che, secondo quanto dichiarato, diffonderebbe contenuti offensivi e falsità contro di lei e la sua famiglia.

Nel lungo messaggio pubblicato su Instagram, la 34enne ha riferito di essersi rivolta nuovamente alle autorità insieme al marito Valeriano Rampezzotti. La coppia avrebbe presentato una querela anche contro un’altra persona accusata di alimentare comportamenti aggressivi e persecutori attraverso i social network.

Maldera ha parlato delle conseguenze che questa vicenda starebbe avendo nella vita quotidiana della famiglia. Secondo il suo racconto, anche i figli piccoli starebbero vivendo momenti difficili dal punto di vista emotivo. L’influencer ha descritto la situazione come «grave» ed «esasperante», spiegando che lei e il marito stanno cercando di fermare questi episodi attraverso le vie legali.

Nel post, Desirée Maldera non ha indicato nomi specifici, ma poco dopo è arrivata la replica di Alessandro Rosica, esperto di gossip molto seguito online. Rosica ha sostenuto pubblicamente che il contrasto tra loro sarebbe nato anni fa dopo alcune storie pubblicate sui social. Secondo la sua versione, la denuncia ricevuta da Maldera avrebbe dato inizio a una lunga battaglia legale.

Rosica ha inoltre dichiarato di avere presentato a sua volta denunce e ha accusato l’influencer di avere fornito versioni non veritiere dei fatti. Nei suoi messaggi pubblicati online ha fatto riferimento anche a questioni familiari private riguardanti Desirée Maldera e una presunta sorella nata da un’altra relazione del padre.

La vicenda continua quindi a spostarsi tra social network e tribunali, mentre entrambe le parti sostengono di avere intrapreso azioni legali per difendere la propria posizione.