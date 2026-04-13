Muggia, madre morta tenuta in casa per tre anni dalla figlia ex poliziotta: indagine per truffa ai danni dell'Inps

Lucia Venturi è stata trovata morta nel suo letto a Muggia dopo quasi tre anni, nascosta dalla figlia che non aveva denunciato il decesso e continuava a vivere con il corpo nell’appartamento sigillato.

Il corpo senza vita di Lucia Venturi, 93 anni, è stato scoperto mercoledì pomeriggio in un appartamento di via d’Annunzio a Muggia. La donna era deceduta nel novembre 2022 e da allora la figlia, 57 anni ed ex agente di polizia, aveva continuato a vivere nella stessa casa senza segnalare la morte.

L’intervento è scattato dopo le segnalazioni dei servizi sociali, preoccupati per la lunga assenza di contatti con l’anziana. Polizia locale e Vigili del Fuoco hanno forzato l’ingresso e si sono trovati davanti una scena drammatica: il corpo, ormai mummificato, era disteso sul letto e coperto da abiti.

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Secondo quanto riferito agli investigatori, la donna avrebbe spiegato di non essere riuscita ad affrontare la perdita della madre. Avrebbe raccontato di averla trovata morta e di non aver avuto la forza di chiamare aiuto, restando accanto ai resti per anni.

Per evitare che qualcuno sospettasse, la figlia aveva chiuso porte e finestre e fornito spiegazioni ai vicini, parlando di una madre a riposo o temporaneamente assente. Alcuni residenti ricordano di aver percepito cattivi odori in passato, senza però collegarli a quanto stava accadendo nell’appartamento.

La Procura di Trieste ha aperto un’indagine anche per truffa ai danni dell’Inps. In circa trenta mesi, la pensione dell’anziana, per oltre 30 mila euro, sarebbe stata accreditata e utilizzata nonostante il decesso non fosse mai stato comunicato.

La 57enne è stata denunciata per occultamento di cadavere e truffa. Si trova ora in una struttura parrocchiale seguita da don Destradi, mentre gli inquirenti hanno disposto l’autopsia per chiarire le cause della morte, che dai primi riscontri sembrerebbe naturale.