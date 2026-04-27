Giovanni Trame ucciso a Muggia dalla madre Olena Stasiuk, perizia conferma capacità parziale e possibile processo

Giovanni Trame è stato ucciso a 9 anni dalla madre Olena Stasiuk durante una crisi legata a un disturbo paranoide. La perizia psichiatrica stabilisce una capacità solo parzialmente compromessa, aprendo la strada al processo.

Olena Stasiuk, 55 anni, accusata di aver ucciso il figlio Giovanni Trame a coltellate lo scorso 12 novembre a Muggia, è stata giudicata parzialmente incapace di intendere e di volere. Lo stabilisce la consulenza psichiatrica disposta dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trieste.

L’esame, affidato allo psichiatra Luigi Di Gennaro, evidenzia che la donna soffre di un disturbo paranoide. Al momento dell’omicidio avrebbe attraversato una fase acuta della patologia, ma senza perdere completamente la capacità di decidere e agire. Secondo il perito, infatti, la componente volitiva risultava ancora presente.

I risultati sono stati illustrati durante l’incidente probatorio davanti al gip Francesco Antoni. Alla luce della valutazione, la donna viene ritenuta idonea a sostenere un processo. Spetterà ora alla Procura, rappresentata dal pubblico ministero Alessandro Perogio, decidere se chiedere il rinvio a giudizio.

Attualmente detenuta nel carcere di Bologna, Stasiuk ha partecipato all’udienza in collegamento video. La difesa aveva sostenuto una totale incapacità di intendere e di volere, tesi non accolta dalla perizia.

Dal lato della famiglia del padre del bambino emergono amarezza e rimpianto. L’avvocato Giorgio Altieri, che assiste Paolo Trame, ha ricordato come la situazione fosse già nota e riconoscibile. In più occasioni il padre aveva denunciato il rischio, sostenendo che l’epilogo poteva essere evitato.

Al centro delle critiche anche la decisione del tribunale che aveva autorizzato incontri settimanali tra madre e figlio senza supervisione. Proprio durante uno di questi momenti si è consumato il delitto.