Ex poliziotta convive per anni con il corpo della madre morta nascosto in casa
Una ex poliziotta di 57 anni ha vissuto per oltre due anni con il corpo della madre morta, nascondendolo per paura o disagio. La scoperta è avvenuta a Muggia dopo una segnalazione arrivata ai carabinieri.
A Muggia, in provincia di Trieste, una donna di 57 anni ha continuato a vivere nella propria abitazione insieme al corpo senza vita della madre ottantaquattrenne, rimasto nella camera da letto per oltre due anni. I resti, ormai mummificati, erano coperti da un impermeabile e da cumuli di vestiti, probabilmente per limitare la diffusione degli odori.
L’intervento dei carabinieri è scattato dopo la segnalazione di una persona che conosceva la famiglia e che da tempo non vedeva più l’anziana. Entrati nell’appartamento di via dei Moreri, disposto su due livelli, i militari si sono trovati davanti a un ambiente segnato da gravi condizioni igieniche e hanno fatto la scoperta del cadavere nascosto nella stanza da letto.
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Secondo le prime valutazioni del medico legale, la morte risalirebbe a più di due anni fa. In tutto questo tempo la figlia, un’ex appartenente alle forze dell’ordine, avrebbe continuato la sua routine quotidiana senza segnalare il decesso. La donna è stata portata in caserma e denunciata per occultamento di cadavere.
La Procura di Trieste, con il pubblico ministero Andrea La Ganga, ha avviato un’indagine per chiarire i motivi di quanto accaduto. Tra le ipotesi al vaglio ci sono un legame familiare difficile da interrompere, timori legati alla perdita o possibili questioni economiche. In passato i servizi di salute mentale avevano tentato di intervenire, ma la donna aveva rifiutato ogni forma di assistenza.
Sul corpo dell’anziana verranno effettuati esami autoptici e accertamenti tossicologici per stabilire con precisione le cause del decesso e la data della morte.