Trump pubblica immagine AI come Gesù e accende polemiche

Donald Trump pubblica su Truth un’immagine AI che lo raffigura come Gesù mentre cura un malato, dopo le critiche al Papa. La scena mostra simboli americani e fedeli in preghiera attorno a lui.

Donald Trump torna a far discutere con un contenuto pubblicato su Truth Social, dove appare in un’immagine generata con l’intelligenza artificiale nei panni di Gesù. La scena lo ritrae mentre posa la mano su un malato, circondato da persone in preghiera e da personale sanitario.

L’immagine arriva subito dopo le dure parole rivolte al Papa, definito da Trump “debole” nelle scelte di politica estera e accusato di arrecare danno alla Chiesa cattolica. Nel messaggio precedente, l’ex presidente aveva anche sostenuto che la presenza del Pontefice in Vaticano sarebbe legata alla sua vittoria elettorale negli Stati Uniti.

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Nella rappresentazione diffusa online, Trump indossa una tunica e tiene tra le mani una sfera luminosa, simbolo di una presunta luce divina. Attorno a lui compaiono fedeli inginocchiati, militari e operatori sanitari, tutti rivolti verso la figura centrale.

Lo sfondo richiama esplicitamente gli Stati Uniti, con elementi come la bandiera, l’aquila e la Statua della Libertà, affiancati da mezzi e soldati dell’esercito. Un’immagine costruita per mescolare simboli religiosi e patriottici in una rappresentazione fortemente simbolica.