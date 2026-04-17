Trump con Gesù sui social scatena nuove polemiche politiche e religiose

Donald Trump rilancia sui social un’immagine in cui viene abbracciato da Gesù e lo fa per rispondere agli attacchi politici, riaccendendo lo scontro con gli avversari e alimentando nuove critiche anche sul piano religioso.

Donald Trump è tornato al centro del dibattito dopo aver condiviso su Truth Social un’immagine che lo ritrae insieme a Gesù in una scena simbolica. Il contenuto, diffuso inizialmente da un profilo chiamato “Irish for Trump”, mostra Cristo mentre abbraccia l’ex presidente davanti alla bandiera americana illuminata, con entrambi raffigurati con un’aureola.

Nella didascalia del post originale compaiono parole forti, con riferimenti a nemici descritti come “satanici” e l’idea che Dio abbia scelto Trump come risposta a queste minacce. L’ex presidente ha rilanciato l’immagine aggiungendo un commento diretto contro i suoi oppositori, definendola un contenuto che “potrebbe non piacere alla sinistra radicale”, ma che lui considera “davvero carino”.

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La pubblicazione arriva a pochi giorni da un’altra vicenda simile, legata a un’immagine generata con l’intelligenza artificiale in cui Trump appariva in una versione quasi messianica, presentato come una figura capace di guarire. In quel caso, di fronte alle critiche, aveva prima ridimensionato il significato dell’immagine parlando di una semplice rappresentazione da medico, per poi rimuovere il contenuto.

Negli stessi giorni, il clima si è ulteriormente irrigidito per alcuni attacchi rivolti al Pontefice, che hanno contribuito ad aumentare la tensione tra la Casa Bianca e il Vaticano, già segnata da divergenze su temi politici e sociali.