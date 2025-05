Trump si mostra vestito da Papa sui social: spunta un'immagine AI condivisa dalla Casa Bianca

Trump si mostra vestito da Papa sui social: spunta un'immagine AI condivisa dalla Casa Bianca

Donald Trump ha diffuso sui canali ufficiali della Casa Bianca e su Truth Social un'immagine in cui appare vestito da Papa, seduto in posa solenne con abiti papali completi: mitra, croce dorata al collo, mano sinistra poggiata sulla gamba e dito indice della mano destra rivolto verso il cielo. La foto, verosimilmente realizzata con l'uso dell’intelligenza artificiale, non è accompagnata da didascalie o commenti. Il gesto arriva a pochi giorni dall'inizio del conclave per l’elezione del successore di Papa Francesco. Recentemente, lo stesso Trump aveva ironizzato sull’argomento, dicendo: “Mi piacerebbe essere Papa. Sarebbe la mia prima scelta”, in risposta a una domanda sulle sue preferenze per il prossimo Pontefice.

