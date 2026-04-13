Meteo Italia, vortice mediterraneo porta piogge e sabbia dal Sahara

Italia colpita da un vortice mediterraneo che richiama sabbia sahariana e provoca piogge diffuse. Il cambiamento arriva dopo giorni quasi estivi e porta instabilità con rovesci e possibili temporali in diverse regioni.

Un vortice mediterraneo sta modificando rapidamente il tempo sull’Italia, richiamando aria umida e instabile accompagnata da polveri provenienti dal Sahara. Dopo un avvio di aprile con temperature elevate, la situazione è cambiata con l’arrivo di nubi, vento di Scirocco e precipitazioni diffuse.

Tra lunedì 13 e martedì 14 aprile sono attese piogge su gran parte del territorio, con fenomeni più frequenti al Centro-Nord e nelle aree interne. Le correnti meridionali trasportano pulviscolo desertico che, mescolandosi alle precipitazioni, può generare le cosiddette piogge sporche, lasciando residui su auto e superfici.

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Nelle stesse giornate non si escludono i primi temporali stagionali, soprattutto nelle zone collinari e montuose. La presenza della sabbia in quota può accentuare i contrasti atmosferici, favorendo anche una maggiore attività elettrica durante i rovesci.

Sul fronte delle temperature, il Paese resta diviso. Al Nord l’aumento della nuvolosità e delle precipitazioni porta un calo termico, pur mantenendo valori miti. Al Centro-Sud, invece, il richiamo di aria calda mantiene le temperature sopra la media del periodo, con clima più caldo e umido.

Nel dettaglio, lunedì si registrano piogge diffuse al Nord, soprattutto nelle regioni occidentali, mentre al Centro i fenomeni interessano Toscana, Umbria e Lazio. Al Sud prevale una variabilità asciutta con temperature elevate.

Martedì l’instabilità coinvolge ancora molte regioni settentrionali, con condizioni migliori tra il Piemonte settentrionale e le aree lacustri. Al Centro piogge mattutine in Toscana e temporali pomeridiani sui rilievi. Al Sud rovesci sulle isole maggiori e locali fenomeni altrove.

Mercoledì il Nord vede una pausa più asciutta ma con cieli nuvolosi, mentre il Centro resta esposto a instabilità diffusa e il Sud registra precipitazioni irregolari. Nei giorni successivi si intravede un miglioramento graduale, con condizioni ancora variabili soprattutto nelle ore pomeridiane sulle zone interne del Centro-Sud.