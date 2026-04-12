Meteo Italia, perturbazione africana porta piogge e sabbia sahariana

Una perturbazione nata tra Nord Africa e Mediterraneo cambia il tempo in Italia e porta piogge con sabbia sahariana. Domenica caldo anomalo fino a 29 gradi tra Lazio e Toscana, poi rovesci e vento forte.

Dopo giornate stabili e temperature sopra la media, una nuova perturbazione raggiunge l’Italia a partire da domenica 12 aprile. Il cambiamento è legato a una bassa pressione in formazione tra Nord Africa e Mediterraneo occidentale, che interrompe la fase anticiclonica e riporta condizioni più instabili.

Nel corso della giornata di domenica, le correnti di Scirocco fanno salire ulteriormente le temperature, con valori quasi estivi soprattutto tra Toscana e Lazio, dove si potranno toccare i 27-29 gradi. Questo aumento termico sarà però di breve durata, perché già nelle ore successive arriveranno le prime precipitazioni.

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Tra lunedì 13 e martedì 14 il peggioramento si estenderà a gran parte del Centro-Nord. Le piogge interesseranno molte regioni settentrionali, la Toscana, parte del Lazio e anche Sardegna e Marche. Al Sud il tempo resterà più stabile, con fenomeni isolati e meno diffusi rispetto al resto del Paese.

Il clima primaverile, con temperature più alte, favorirà lo sviluppo di temporali anche intensi. Nelle ore pomeridiane non si escludono episodi di grandine, soprattutto nelle zone interne e lungo i rilievi.

Insieme al maltempo torna anche il fenomeno del pulviscolo sahariano. Le correnti meridionali trasporteranno sabbia dal deserto, rendendo il cielo velato e con tonalità giallastre. In caso di pioggia, si potranno verificare depositi di sabbia su auto e superfici, con le cosiddette precipitazioni “sporche”.

Attesi anche venti sostenuti, in particolare di Scirocco su Adriatico e Ionio tra domenica e lunedì. Le raffiche potranno creare difficoltà alla navigazione e provocare un aumento del moto ondoso, con mari molto mossi o agitati.

Nel dettaglio, domenica il peggioramento inizierà dal Nord-Ovest con piogge tra pomeriggio e sera, mentre al Centro e al Sud prevarranno sole e clima mite. Lunedì il maltempo sarà più diffuso al Nord e su molte aree del Centro, con nubi e precipitazioni, mentre il Sud resterà in gran parte asciutto. Martedì l’instabilità continuerà soprattutto al Nord-Est e sulle regioni centrali, con temporali nelle zone interne e fenomeni anche tra Campania, Puglia e Sicilia.

Nei giorni successivi è atteso un miglioramento al Nord, mentre al Centro-Sud persisteranno condizioni variabili con nuove fasi instabili.