Sinner debutta a Montecarlo con Bolt in tribuna sul Court Ranier III

Jannik Sinner debutta a Montecarlo contro Humbert e tra il pubblico spunta Usain Bolt. Il campione giamaicano assiste al match dal Court Ranier III dopo alcuni giorni trascorsi nel Principato.

Il primo match di Jannik Sinner al Masters 1000 di Montecarlo si gioca martedì 7 aprile contro il francese Ugo Humbert, nel secondo turno del torneo. Sul Centrale del Principato, il tennista azzurro affronta l’esordio stagionale sulla terra monegasca davanti a un pubblico che include anche un ospite d’eccezione.

Tra gli spettatori presenti sugli spalti del Court Ranier III c’è infatti Usain Bolt, leggenda mondiale dell’atletica leggera. Il campione giamaicano, otto volte oro olimpico tra Pechino 2008, Londra 2012 e Rio 2016, segue da vicino la sfida, confermando la sua passione per il tennis e per gli eventi sportivi di alto livello.

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Bolt si trova nel Principato di Monaco già da alcuni giorni. In mattinata aveva assistito anche all’incontro tra Matteo Berrettini e Roberto Bautista Agut, interrotto quasi subito a causa del ritiro dello spagnolo. Nei giorni precedenti, il giamaicano era stato visto anche allo stadio per la partita di Ligue 1 tra Monaco e Marsiglia.