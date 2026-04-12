Sinner numero 1 Atp dopo Monte-Carlo, gelo in conferenza sulla domanda sull'inno italiano

Jannik Sinner vince a Monte-Carlo e diventa numero 1 Atp dopo aver battuto Carlos Alcaraz, ma una domanda sull’inno italiano in conferenza stampa crea un momento di tensione. Il tennista risponde con ironia.

Jannik Sinner conquista il torneo di Monte-Carlo superando Carlos Alcaraz e si prepara a salire in vetta al ranking Atp. Un risultato storico che lo proietta ufficialmente al primo posto mondiale a partire dal giorno successivo alla finale.

Nel corso della conferenza stampa dopo la partita, tra i vari temi affrontati emerge ancora una volta il rapporto del tennista con la lingua italiana. Un giornalista gli chiede se abbia cantato l’inno di Mameli prima del match e quale significato avesse avuto quel momento.

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La domanda provoca una reazione visibile: Sinner perde per un attimo il sorriso e replica con una punta di sarcasmo, rispondendo che l’inno “normalmente si canta”. Una risposta breve, che lascia intendere un certo fastidio per il tipo di quesito ricevuto.

Subito dopo, il tennista amplia il discorso spiegando il proprio legame con il Paese. Ribadisce di sentirsi orgoglioso delle sue origini e di apprezzare il sostegno dei tifosi italiani, anche quando gioca lontano dall’Italia, come negli Stati Uniti.

Ricorda inoltre il buon momento del tennis azzurro, sottolineando come ogni settimana emerga un giocatore capace di ottenere risultati importanti. Per Sinner, rappresentare l’Italia resta motivo di soddisfazione e uno stimolo a dare qualcosa in cambio attraverso le sue prestazioni.