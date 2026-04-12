Sinner torna numero 1 dopo Monte-Carlo, vantaggio fino a Parigi e i rischi dell'estate
Jannik Sinner torna numero uno dopo il trionfo a Monte-Carlo che ribalta la classifica ATP grazie al successo sulla terra battuta. L’italiano approfitta anche dei pochi punti da difendere in primavera e può allungare fino al Roland Garros.
Jannik Sinner conquista il titolo a Monte-Carlo, supera la concorrenza e si riprende il primo posto nel ranking mondiale. Il successo arriva al termine di una finale dominata contro Carlos Alcaraz, incapace di reagire dopo un avvio promettente. L’azzurro torna così in vetta dopo un periodo complicato segnato anche dallo stop legato al caso Clostebol.
Il numero uno italiano accoglie il risultato con equilibrio, senza dare troppo peso alla classifica. Per lui conta soprattutto aver vinto su una superficie che in passato gli aveva dato meno soddisfazioni. La terra battuta del Principato segna invece un passo avanti concreto nel suo percorso.
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La situazione attuale gli offre un vantaggio raro. Nella stagione sulla terra, infatti, non deve difendere molti punti, il che gli permette di accumulare risultati senza il rischio di perdere terreno. Ogni vittoria può ampliare il margine sugli inseguitori, soprattutto in vista dei grandi appuntamenti come Roma e il Roland Garros.
Nei tornei di Barcellona e Madrid, Sinner potrà decidere liberamente se partecipare. L’assenza di punti da difendere gli consente di gestire il calendario senza pressioni. Diversa la posizione di Alcaraz, chiamato invece a confermare risultati pesanti conquistati lo scorso anno, con un carico significativo tra Barcellona, Roma e Parigi.
La prospettiva più favorevole per Sinner si concentra nelle prossime settimane. Se manterrà continuità, potrà restare al vertice anche per diversi mesi. Il primo vero passaggio delicato non arriverà subito, ma più avanti nella stagione.
Le difficoltà maggiori si presenteranno con l’arrivo dell’estate. Sull’erba dovrà difendere il titolo di Wimbledon, mentre sul cemento americano sarà chiamato a replicare il cammino che lo aveva portato fino alla finale degli US Open. In questa fase, ogni risultato peserà in modo diretto sulla classifica.
Il momento più critico si concentrerà però in autunno. Tra tornei indoor e Finals, Sinner dovrà difendere oltre 6.000 punti. Una fase in cui il margine accumulato nei mesi precedenti potrà ridursi rapidamente, soprattutto in caso di risultati inferiori alle attese.