Parapendio contro un albero sul Monte Avena salvata una 26enne

Una 26enne di Feltre resta impigliata con il parapendio su un albero durante il volo sul Monte Avena. L’incidente avviene dopo una manovra finita male e richiede l’intervento del soccorso alpino per riportarla a terra.

Una giovane di 26 anni è rimasta sospesa nel vuoto dopo essere finita con il parapendio tra i rami di un albero sul Monte Avena, nel territorio di Feltre. L’incidente si è verificato durante un volo ricreativo, quando la pilota ha perso quota fino a impattare contro la vegetazione, restando bloccata a circa trenta metri da terra.

L’allarme ha attivato il soccorso alpino di Feltre, che ha raggiunto in auto la località Le Buse per poi proseguire a piedi verso il punto segnalato dalla stessa ragazza tramite coordinate. Dopo una breve marcia, i tecnici hanno individuato l’albero su cui la giovane era rimasta incastrata.

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Per raggiungerla, uno dei soccorritori ha utilizzato tecniche di treeclimbing, risalendo il tronco fino alla quota della vela. Una volta arrivato, ha messo in sicurezza la pilota, liberandola dalle corde e accompagnandola con una calata controllata fino al suolo.

Conclusa l’operazione di recupero della ragazza, la squadra si è occupata anche della vela del parapendio. La 26enne, che lamentava un dolore alla spalla, è stata accompagnata in ospedale per accertamenti, senza che al momento emergano traumi gravi.