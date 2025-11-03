Meteo, Anticiclone in arrivo: dopo le ultime piogge torna il sole con un anticipo dell'estate di San Martino

Dopo un weekend caratterizzato da cieli grigi e precipitazioni diffuse, in linea con il periodo di Ognissanti, si prepara un deciso cambiamento delle condizioni meteo sull’Italia. Una robusta area di alta pressione è pronta a estendersi sul Mediterraneo, raggiungendo il suo apice tra martedì e mercoledì e riportando stabilità atmosferica su gran parte del Paese.

Secondo gli esperti de iLMeteo.it, il nuovo campo anticiclonico garantirà giornate prevalentemente serene e asciutte. Prima però, nella giornata di lunedì, saranno ancora presenti piogge sulle regioni del medio e basso Adriatico, oltre che sulle aree tirreniche di Sicilia e Calabria, con fenomeni in graduale attenuazione entro sera.

La svolta più evidente arriverà da martedì 4 novembre, quando l’alta pressione favorirà cieli limpidi e un clima insolitamente mite per il periodo. Da Nord a Sud, le temperature massime torneranno a salire, superando facilmente i 18°C grazie all’irraggiamento solare, configurando una sorta di estate di San Martino anticipata.

Sulle pianure settentrionali, tuttavia, l’effetto della stabilità atmosferica potrà favorire la formazione di foschie e nebbie durante le prime ore del mattino, destinate a diradarsi entro la tarda mattinata. Nonostante il tepore delle ore diurne, le notti rimarranno fresche, con un marcato contrasto tra temperature massime e minime.

Nel corso della seconda parte della settimana si assisterà a un nuovo cambiamento: tra giovedì e venerdì è previsto l’arrivo di un fronte atlantico associato a un vortice in avvicinamento dalla Sardegna. Le prime piogge interesseranno le Isole Maggiori per poi estendersi al Sud e alle regioni centrali adriatiche. Nonostante il peggioramento, i valori termici si manterranno ancora leggermente superiori alle medie stagionali.

Previsioni nel dettaglio:

Lunedì 3Nord: cieli sereni, nebbie mattutine in pianura.Centro: piogge e rovesci sulle regioni adriatiche.Sud: rovesci sparsi e possibili locali temporali.

Martedì 4Nord: stabile e soleggiato.Centro: cieli sereni e temperature in aumento.Sud: condizioni stabili e miti.

Mercoledì 5Nord: nubi sparse e nebbie al mattino.Centro: sereno con possibili foschie nei fondovalle.Sud: bel tempo con clima mite.

Tendenza: pressione in calo verso il weekend, con peggioramento in arrivo dalla Sardegna e successiva estensione al Sud.