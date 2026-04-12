Silvia Salis cresce sui social e sfida i big della politica italiana
Silvia Salis cresce sui social dopo la candidatura a sindaca di Genova nel 2025, spinta dalla visibilità politica e dal dibattito nazionale. In poco più di un anno ha superato i 150mila follower su Facebook.
Silvia Salis ha superato quota 150mila follower su Facebook a poco più di un anno dall’ingresso ufficiale in politica. La sua candidatura a sindaca di Genova, annunciata il 17 febbraio 2025, ha segnato l’inizio di una crescita costante anche sul piano della visibilità online.
Il dato resta distante dai numeri dei principali leader nazionali, ma assume peso se confrontato con altri esponenti locali. Il presidente della Regione Liguria Marco Bucci, attivo in politica dal 2017, si ferma infatti a circa 56mila seguaci, meno della metà rispetto alla sindaca del capoluogo ligure.
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Nel panorama regionale, il record rimane quello dell’ex governatore Giovanni Toti, che prima delle dimissioni legate all’inchiesta giudiziaria aveva sfiorato i 300mila follower sulla piattaforma. Un traguardo ancora lontano per Salis, ma indicativo della sua rapida crescita.
A livello nazionale, il confronto resta impari. Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni conta oltre 4,2 milioni di follower, mentre il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte supera i 4,5 milioni. La segretaria del Partito Democratico Elly Schlein si attesta invece intorno ai 407mila.
Nonostante il divario, Salis si distingue per un percorso politico recente e per una strategia che non prevede il ricorso alle primarie, scelta che la differenzia da altri esponenti del campo progressista.