Wout Van Aert vince la Parigi-Roubaix, Pogacar battuto allo sprint
Wout Van Aert conquista la Parigi-Roubaix battendo Tadej Pogacar allo sprint il 12 aprile. Il belga della Visma Lease a Bike firma la sua prima vittoria nell’Inferno del Nord dopo un duello deciso negli ultimi metri.
Wout Van Aert ha conquistato la 123ª edizione della Parigi-Roubaix, disputata domenica 12 aprile, imponendosi nella terza classica Monumento della stagione dopo Milano-Sanremo e Giro delle Fiandre.
Il corridore belga della Visma Lease a Bike ha risolto la corsa con uno sprint a due contro Tadej Pogacar, negando allo sloveno il primo successo nella grande classica francese del pavé.
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Sul terzo gradino del podio è salito un altro belga, Jasper Stuyven, che ha chiuso con 13 secondi di ritardo. Subito dietro, a 15 secondi, l’olandese Mathieu Van der Poel dell’Alpecin-Premier Tech, già vincitore per tre volte della Roubaix.