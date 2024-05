C’era un’enorme attesa nel vedere Marcel Jacobs, tornare a gareggiare in Italia. E l’azzurro non ha deluso, vincendo i 100 metri allo Sprint Festival dello Stadio dei Marmi di Roma. Il bi campione olimpico, ha fatto registrare un tempo di 10?07 (+1.1 m/s). Questa è stata la sua seconda apparizione stagionale in questa gara. Continua a leggere