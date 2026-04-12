Multa a Pesaro per cane libero in spiaggia, turista sanzionata con oltre 100 euro

Barbara Molaschi riceve una multa di 112 euro a Pesaro per aver lasciato libera la sua cagnolina pochi minuti su una spiaggia vuota, sanzione legata al mancato rispetto del regolamento comunale sugli animali.

Una breve passeggiata sul litorale di Pesaro si è trasformata in una spiacevole sorpresa per Barbara Molaschi, avvocato arrivata da Milano per qualche giorno di vacanza. La donna è stata multata con un verbale da 112,35 euro per aver lasciato senza guinzaglio la propria cagnolina, un Bracco ungherese, per pochi minuti su una spiaggia completamente deserta.

L’episodio è avvenuto in una mattina di marzo nella zona di Levante, nei pressi della foce del torrente Genica. Secondo quanto raccontato dalla diretta interessata, non c’erano altre persone nelle vicinanze e il cane si muoveva tranquillamente senza creare alcun disturbo. Nonostante questo, due agenti in borghese si sono avvicinati per contestare l’infrazione e procedere con la sanzione.

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La professionista ha spiegato di non voler contestare il pagamento della multa, ma ha criticato il modo in cui è stata applicata la norma. A suo avviso, in una situazione priva di rischi evidenti, sarebbe stato opportuno valutare con maggiore buon senso l’intervento, evitando un’applicazione rigida del regolamento.

Oltre alla contravvenzione, la vicenda ha portato l’avvocato a sollevare osservazioni più ampie sulla gestione degli spazi pubblici. Nel confronto con Milano, Molaschi ha segnalato alcune criticità, tra cui la scarsa manutenzione delle aree verdi e la mancanza di attenzione verso i servizi dedicati ai proprietari di animali, come i distributori di sacchetti igienici spesso inutilizzabili.

La turista ha infine evidenziato come episodi di questo tipo possano incidere sull’esperienza di chi sceglie di raggiungere la città per trascorrere qualche giorno di relax. Dopo aver percorso oltre 300 chilometri, ha espresso il timore che un approccio troppo severo possa allontanare visitatori, soprattutto quelli che viaggiano con i propri animali domestici.