Carburanti in aumento, gasolio self service oltre 2 euro con il petrolio sopra i 100 dollari

Il gasolio self service supera i 2 euro al litro mentre il Brent torna sopra i 100 dollari a causa delle tensioni internazionali. I rincari del petrolio spingono i prezzi dei carburanti ai livelli più alti da mesi.

Il prezzo dei carburanti continua a salire e il gasolio self service raggiunge il livello più alto dall’estate 2022. Il rincaro arriva mentre il petrolio Brent supera i 100 dollari al barile, soglia che non veniva toccata in chiusura da luglio di quell’anno. L’aumento è arrivato quasi due settimane dopo l’attacco militare condotto da Stati Uniti e Israele contro l’Iran, evento che ha alimentato nuove tensioni sui mercati energetici.

Nella seduta di ieri il contratto di aprile del Brent scambiato alla borsa Ice di Londra ha chiuso a 100,46 dollari al barile. Durante le contrattazioni la soglia era già stata superata più volte, ma mai al termine della giornata. La crescita delle quotazioni riguarda anche i prodotti raffinati: la benzina ha superato i mille dollari a tonnellata per la prima volta da settembre 2023, mentre il gasolio ha oltrepassato quota 1.200 dollari, valore che non si vedeva da ottobre 2022.

Leggi anche: Petrolio sopra i 100 dollari con tensioni in Medio Oriente e rischio shock energetico

Gli effetti si riflettono anche sui listini alla pompa. Secondo le rilevazioni di Staffetta Quotidiana, alcune compagnie hanno già aggiornato i prezzi consigliati. Eni ha aumentato il diesel di un centesimo al litro, IP di due centesimi sia su benzina sia su gasolio. Rialzi più marcati per Q8 con cinque centesimi sul diesel e per Tamoil con un incremento di tre centesimi.

I dati dell’Osservatorio prezzi del Ministero delle Imprese indicano una media nazionale della benzina self service a 1,816 euro al litro. Per il diesel self service la media sale a 2,033 euro. Nel servizio alla pompa la benzina si attesta a 1,952 euro al litro, mentre il gasolio raggiunge 2,167 euro.

Gli altri carburanti mostrano variazioni più limitate. Il Gpl servito resta fermo a 0,704 euro al litro, mentre il metano arriva a 1,495 euro al chilo. Il Gnl rimane stabile a 1,235 euro al chilo. Differenze emergono anche tra impianti delle compagnie e pompe indipendenti, con queste ultime che spesso mantengono prezzi leggermente più bassi.

Sulle autostrade i prezzi risultano più alti rispetto alla rete ordinaria. La benzina self service si colloca in media a 1,905 euro al litro, mentre il gasolio self service raggiunge 2,096 euro. Nel servizio assistito i valori salgono ulteriormente: 2,160 euro per la benzina e 2,353 euro per il diesel.