Padre ucciso in auto mentre protegge il figlio durante una sparatoria

Devonelle Brimage è stato ucciso in un agguato mentre proteggeva il figlio di otto mesi durante una sparatoria notturna nel vialetto di casa a Plymouth, in North Carolina. Il bambino è rimasto ferito ma fuori pericolo.

Un uomo di 36 anni, Devonelle Brimage, è stato colpito a morte da diversi proiettili mentre teneva tra le braccia il figlio di otto mesi. L’episodio è avvenuto nelle prime ore del 2 aprile 2026 nel parcheggio della sua abitazione, lungo Latham Avenue a Plymouth, nella Carolina del Nord.

Secondo la ricostruzione, Brimage si trovava seduto all’interno dell’auto insieme a un conoscente, Avione Linquad Webb, 38 anni, quando qualcuno ha aperto il fuoco. I soccorsi sono arrivati intorno all’1:34, ma per l’uomo non c’era più nulla da fare a causa delle gravi ferite riportate.

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Il bambino, che il padre stringeva al momento degli spari, ha riportato lesioni lievi ed è stato trasportato in ospedale. Dopo le cure necessarie, è stato dimesso. Anche Webb è rimasto ferito: inizialmente ricoverato, è stato poi trasferito in un’altra struttura per proseguire le terapie.

Le indagini sono in corso per chiarire la dinamica dell’agguato e individuare i responsabili. Al momento non sono stati diffusi dettagli su eventuali sospetti né sul movente dell’omicidio.

La moglie della vittima ha raccontato che negli ultimi istanti il marito ha cercato di proteggere il figlio con il proprio corpo. Intanto, nella comunità locale è stata avviata una raccolta fondi per sostenere la famiglia e coprire le spese del funerale.