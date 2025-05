Padre spara e uccide il figlio 30enne durante una lite a Lamezia Terme

Home / Social News / Padre spara e uccide il figlio 30enne durante una lite a Lamezia Terme

Tragedia familiare nel quartiere Marinella di Lamezia Terme, in Calabria, dove un uomo ha ucciso il proprio figlio al culmine di una violenta lite. La vittima è Francesco Di Cello, 30 anni, raggiunto da un colpo d’arma da fuoco esploso dal padre, Bruno Di Cello, nella tarda mattinata. Dopo il gesto, l’uomo si è consegnato spontaneamente alle forze dell’ordine. Al momento non sono ancora chiare le motivazioni che hanno portato all’estremo atto. Sul posto è intervenuta la Polizia di Stato del commissariato locale, che ha avviato le indagini sotto la direzione del questore di Catanzaro, Giuseppe Linares. Gli agenti stanno eseguendo i rilievi tecnici nella zona dell’omicidio per ricostruire la dinamica e chiarire i contorni della vicenda.

Francesco Stella, operaio di 38 anni muore precipitando da impalcatura a Lamezia Terme

Tragedia sul lavoro a Lamezia Terme, dove un operaio di 38 anni, Francesco Stella, ha perso la vita cadendo da un'impalcatura.

Primario del Pronto Soccorso aggredito con manganello a Lamezia Terme

Intorno alle 21:00 di ieri sera, il dottor Rosarino Procopio, primario del Pronto Soccorso dell'ospedale di Lamezia Terme, è stato vittima di una grave aggressione da parte dei familiari di una paziente in dimissione.

Auto finisce in un cratere a Lamezia Terme: passeggeri in salvo

A causa di un forte maltempo che ha colpito la Calabria il 21 ottobre 2024, un'auto è precipitata in un cratere apertosi sulla Strada Statale 280, all'altezza dello svincolo di Lamezia Terme Sud.