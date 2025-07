Vacanza in Grecia per Aurora Ramazzotti: famiglia unita con papà Eros e mamma Michelle

La ventottenne Aurora Ramazzotti, in vacanza a Mykonos con il compagno Goffredo Cerza e il loro piccolo Cesare, ha condiviso su Instagram uno scatto che ha colpito il cuore dei follower. Accanto a lei, in spiaggia, i genitori Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker, in una reunion famigliare che Aurora ha definito “un affare di famiglia”.

Il post racconta tutta la complicità che unisce i due ex coniugi, separati nel 2009, ma tuttora legati da un profondo rispetto e un’amicizia consolidata. Nonostante nuove relazioni e altri figli da entrambe le parti, il loro rapporto è rimasto saldo, diventando un modello di famiglia “allargata” in cui l’amore cambia forma ma non si spegne.

Aurora, in vacanza estiva circondata dal mare e dalla serenità greca, ha voluto immortalare l’arrivo di Michelle ed Eros come un momento speciale: una dimostrazione concreta che, anche dopo una separazione, si può restare uniti per il bene dei figli.

I nuovi sviluppi nella vita sentimentale dei genitori sono noti: Michelle, dopo il divorzio da Tomaso Trussardi, pare abbia trovato un nuovo equilibrio con Nino Tronchetti Provera; Eros, invece, single dopo relazioni con Marica Pellegrinelli e Dalila Gelsomino, continua a dedicarsi alla musica e alla famiglia.

Il legame tra Michelle ed Eros è emerso anche in passato, come nel 2022 quando lui apparve sul palco del suo show “Mission Impossible” per interpretare “Più bella cosa non c’è”, emozionando il pubblico e confermando che, seppur sotto altre forme, l’amore tra loro è ancora vivo.

Anche nel video del brano “Ama” del 2022, Aurora e Michelle compaiono accanto a Eros, dimostrando come il loro affetto si rinnovi attraverso la condivisione di momenti professionali e familiari.

La foto condivisa dalla figlia trasmette un messaggio potente: i legami possono evolvere senza spezzarsi, mantenendo al centro l'amore per i figli. Una lezione di armonia familiare che trova negli scatti greci la sua rappresentazione più bella.