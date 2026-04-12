Renato Zero ricorda Enrica Bonaccorti a Bari e abbraccia la figlia Verdiana

Renato Zero ha ricordato Enrica Bonaccorti durante il concerto a Bari, a un mese dalla morte della conduttrice, scomparsa per problemi di salute. Il cantante è sceso tra il pubblico per abbracciare la figlia Verdiana.

Durante il concerto di Bari, tappa del tour “L’Ora Zero”, Renato Zero ha fermato lo spettacolo per rivolgersi al pubblico e condividere un momento personale. Tra gli spettatori era presente Verdiana Bonaccorti, figlia della conduttrice Enrica, morta il 12 marzo all’età di 76 anni.

Il cantante romano ha chiesto silenzio e ha iniziato a parlare dell’amore, soffermandosi poi sul ricordo dell’amica scomparsa. Ha spiegato che proprio il giorno successivo ricorreva un mese dalla sua morte, riportando alla memoria anche l’ultima telefonata ricevuta da lei poco prima della fine.

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Indicando la platea, Zero ha chiamato Verdiana Bonaccorti, invitandola ad alzarsi. L’artista è sceso tra il pubblico per raggiungerla e stringerla in un abbraccio, sussurrandole parole di incoraggiamento. Il gesto è stato accompagnato da un bacio e dagli applausi dei presenti.

Non è la prima volta che il cantante lega il tour a questo rapporto personale. Durante la data romana dello scorso gennaio, quando la conduttrice era ancora in vita ma già provata dalla malattia, era stato lui a raggiungerla tra le poltrone per un abbraccio rimasto impresso nei fan.