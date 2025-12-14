Enrica Bonaccorti e la lotta contro il tumore al pancreas: intervista a Verissimo e il ruolo della figlia Verdiana

Ospite a “Verissimo” nel salotto di Silvia Toffanin, Enrica Bonaccorti ha raccontato con sincerità il suo percorso di affrontare un tumore al pancreas, svelando dettagli personali sulla malattia, le terapie e l’importanza del sostegno familiare, soprattutto quello della figlia Verdiana Pettinari.

La conduttrice e attrice, 75 anni, ha ricevuto la diagnosi quest’estate e inizialmente aveva scelto di rimanere lontana dai riflettori e dal confronto pubblico, vivendo un periodo di “letargo emotivo”. Dopo mesi di silenzio ha deciso di condividere con i suoi follower la verità sulla sua salute, citando anche il caso di Eleonora Giorgi, scomparsa per lo stesso tipo di tumore, per spiegare la difficoltà di nominare la malattia.

Leggi anche Enrica Bonaccorti celebra 76 anni: una serata speciale tra affetto e amicizia

Nel corso dell’intervista Bonaccorti ha spiegato di aver affrontato con impegno tutti i cicli di chemioterapia e radioterapia, e ora è in attesa di ulteriori controlli medici. Ha raccontato che il tumore “non è regredito con le terapie ma non si è nemmeno spostato né ha prodotto metastasi”, e per il momento non è operabile. Nonostante ciò ha sottolineato che sta bene e non prova dolori significativi, un elemento che l’ha sorpresa positivamente.

La reazione alla diagnosi era stata inizialmente di paura e sconforto, tanto da pensare che sarebbero rimasti “pochi mesi”. A lungo Bonaccorti ha evitato contatti e comunicazioni, ma il confronto con il pubblico e i messaggi di affetto ricevuti l’hanno aiutata a ritrovare forza e voglia di vivere.

Accanto a lei in questo difficile cammino c’è la figlia Verdiana, protagonista anche nel post con cui l’attrice aveva annunciato la malattia sui social, in cui era ritratta mentre la aiutava nei momenti più difficili. Il legame e il sostegno di Verdiana sono stati evidenziati più volte durante l’intervista come una “roccia” fondamentale per affrontare la sfida della malattia.

In studio Bonaccorti ha condiviso anche riflessioni profonde su come questa esperienza abbia cambiato la sua prospettiva di vita, parlando con lucidità di ciò che ha significato affrontare la paura e poi ritrovare il desiderio di guardare avanti, un passo alla volta.