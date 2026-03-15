Mara Venier ricorda Enrica Bonaccorti a Domenica In

Mara Venier ricorda Enrica Bonaccorti scomparsa a 76 anni per un tumore al pancreas e racconta in tv la loro amicizia nata da giovani, interrotta per anni e poi ritrovata. Negli ultimi tempi vivevano vicine a Roma e si vedevano spesso.

Mara Venier ha dedicato un momento della puntata di Domenica In di domenica 15 marzo al ricordo di Enrica Bonaccorti, morta giovedì scorso a 76 anni dopo una lunga malattia. La conduttrice ha ripercorso in studio il legame che le univa da molti anni.

Venier ha raccontato che la loro amicizia era nata quando erano molto giovani. Col tempo, però, qualcosa si era incrinato e le due si erano allontanate. “È successo per motivi stupidi”, ha spiegato la presentatrice, ricordando quel periodo con rammarico.

Leggi anche: Domenica In ricorda Enrica Bonaccorti nella puntata di oggi 15 marzo

Negli ultimi anni, però, il rapporto si era ricucito. Le due avevano ricominciato a frequentarsi con continuità anche perché vivevano molto vicine a Roma. “Abitavamo a cinque minuti di distanza e passavamo tanto tempo insieme”, ha raccontato Venier durante la trasmissione.

Tra i ricordi più vivi c’è il compleanno di Enrica Bonaccorti, festeggiato in casa con tanti amici. Musica, canti e balli avevano riempito la serata, trasformandola in una festa affollata e allegra.

A un certo punto, però, Bonaccorti aveva accusato un malessere. Venier l’aveva accompagnata in camera e le aveva chiesto perché avesse voluto organizzare una celebrazione così grande nonostante la salute fragile. La risposta della festeggiata, ricordata con emozione, era stata semplice: voleva quella festa perché non sapeva cosa avrebbe riservato l’anno successivo.

Nel suo racconto, Venier ha parlato anche del percorso professionale dell’amica. Secondo la conduttrice, la carriera televisiva di Bonaccorti non ha ricevuto tutto il riconoscimento che meritava, nonostante il talento e gli anni di lavoro davanti alle telecamere.