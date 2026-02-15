Bimba morta a Bordighera, la madre avrebbe viaggiato con il corpo per ore

La piccola Beatrice sarebbe morta nella notte tra l’8 e il 9 febbraio. La madre avrebbe trasportato il corpo in auto per ore prima di chiamare i soccorsi una volta rientrata a casa.

Beatrice era già morta da diverse ore quando è partita la richiesta di aiuto al 118. È quanto emerge dall’ordinanza del gip che ha disposto il carcere per Manuela Aiello, 43 anni, accusata di omicidio preterintenzionale della figlia di due anni.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, la donna avrebbe lasciato l’abitazione del compagno con la bambina ormai senza vita, viaggiando in auto fino alla propria casa a Bordighera, in provincia di Imperia. Solo una volta arrivata avrebbe chiamato i soccorsi.

La morte della piccola risalirebbe alla notte tra l’8 e il 9 febbraio, in una fascia oraria compresa tra mezzanotte e le 2. Quando alle 8.21 del mattino è partita la chiamata al numero di emergenza, per il giudice il decesso era già avvenuto da tempo.

Nell’inchiesta risulta indagato anche il compagno della donna, attualmente a piede libero con la stessa accusa. Gli accertamenti proseguono per chiarire con precisione cosa sia accaduto nelle ore precedenti alla morte della bambina.