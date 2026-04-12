Gout Gout record mondiale Under 20 nei 200 metri con 1967

Gout Gout firma il record mondiale Under 20 nei 200 metri grazie a una prova velocissima ai campionati nazionali con vento regolare. Il 18enne australiano chiude in 19”67 e migliora ogni riferimento della sua categoria.

Il nome di Gout Gout entra nella storia dell’atletica leggera. A soli 18 anni, il velocista australiano ha corso i 200 metri in 19”67 durante i campionati nazionali, segnando il nuovo primato mondiale Under 20 con vento favorevole di 1,7 metri al secondo, quindi perfettamente valido.

La prestazione non si limita al record giovanile. Il tempo fatto registrare diventa anche il nuovo record nazionale e il miglior risultato mai visto nella competizione. Un risultato che mette subito il giovane atleta tra i più interessanti prospetti della velocità internazionale.

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Per capire il valore della gara, basta il confronto con Usain Bolt, che alla stessa età correva i 200 metri in 19”94. Il crono di Gout è quindi più rapido rispetto a quello del campione giamaicano nello stesso momento della carriera.

Dopo la gara, il velocista ha spiegato di sentirsi più sicuro grazie alla regolarità del vento e alla consapevolezza dei propri mezzi. Ha raccontato di aver lavorato a lungo per arrivare a questo risultato, immaginando per settimane un tempo sotto i 19”75 e riuscendo invece a scendere ancora.

Negli ultimi mesi, l’obiettivo era chiaro e costruito passo dopo passo. La fiducia accumulata in allenamento si è trasformata in pista in una prova concreta, che conferma non solo la velocità, ma anche la capacità di gestire la pressione di una gara importante.