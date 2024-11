Zazoom di 1 nov 2024

Léon Marchand stabilisce un nuovo record mondiale nei 200 misti a Singapore

Il nuotatore francese Léon Marchand ha stabilito un nuovo record mondiale nei 200 metri misti in vasca corta, nuotando in 1'48"88 durante la tappa della Coppa del Mondo a Singapore. Questo risultato ha migliorato il precedente primato di 1'49"63, detenuto dall'americano Ryan Lochte dal 2012. Solo due settimane prima, a Shanghai, Marchand aveva registrato un tempo di 1'50"30, stabilendo il record europeo e avvicinandosi al primato mondiale. A Singapore, il quattro volte campione olimpico ha superato se stesso, abbassando il record di quasi un secondo. Dopo la gara, Marchand ha espresso la sua soddisfazione: "È stato davvero molto emozionante per me. Volevo fare qualcosa che nessuno aveva mai fatto prima, essere il primo a scendere sotto 1'49''. Ho spinto al massimo e la folla è impazzita e mi ha trasportato. Mi ha ricordato Parigi e i Giochi Olimpici. Grazie mille". A tre mesi dalle Olimpiadi di Parigi, dove ha conquistato quattro medaglie d'oro, Marchand chiuderà il suo tour asiatico sabato con i 400 metri misti, distanza di cui detiene il record mondiale in vasca lunga. L'obiettivo è ottenere una terza tripletta nei misti, dopo quelle conseguite a Shanghai e Incheon. La sua stagione proseguirà poi a Budapest, dove parteciperà ai Campionati del Mondo in vasca corta dal 10 al 15 dicembre.

Corsi di nuoto per donne musulmane a Figline Valdarno: la Lega insorge

A Figline Valdarno, in provincia di Firenze, la piscina comunale sarà riservata, per un’ora a settimana, esclusivamente alle donne musulmane. Il corso, organizzato dalla Uisp Firenze, che gestisce l'impianto comunale, è stato introdotto per ... 👉Continua a leggere

Nuoto - Mondiali acque libere j -, Italfondo chiude seconda nel ranking

Una gara veloce, appassionante che prevede un primo round da 1500 metri al termine della quale la metà dei partecipanti viene eliminata. Spettacolo - Una vera e propria edizione da record. Questo il resoconto del mondiale juniores in acque libere ... 👉Continua a leggere

Parigi 2024 - chi è Ginevra Taddeucci: bronzo nel nuoto di fondo nella Senna

Non credevo di vincere una medaglia, quando ho toccato al traguardo ho pensato ci fosse anche qualcun altro davanti. Spettacolo - Ha interpretato alla perfezione la gara nelle insidiose acque della Senna e ha portato a casa la medaglia di bronzo ... 👉Continua a leggere

Parigi 2024 - annullato l'allenamento del nuoto di fondo nella Senna

Gli organizzatori avevano smentito che quanto accaduto alla triathleta belga possa essere dipeso dall'acqua della Senna. Spettacolo - Saltano ancora gli allenamenti nella Senna alle Olimpiadi di Parigi 2024. Dopo un incontro con il comune di ... 👉Continua a leggere

Ascolti tv - vincono le Olimpiadi: oltre 3 -7 milioni di spettatori per le gare di nuoto

Grande attenzione anche per la finale del tiro a volo specialità trap donne, che ha visto salire sul secondo gradino del podio Silvana Stanco, vincitrice della medaglia d’argento, vista da quasi 2 milioni di spettatori (1 milione 967 mila e il 22,4% ... 👉Continua a leggere