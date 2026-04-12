Uomo muore dopo aggressione in centro a Massa davanti al figlio

Un uomo di 47 anni è morto a Massa dopo una violenta aggressione di gruppo in centro, scaturita da una lite notturna. Il figlio undicenne ha assistito alla scena senza poter intervenire mentre il padre crollava a terra.

La tragedia si è consumata nella notte nel cuore di Massa, dove un uomo di 47 anni ha perso la vita dopo essere stato picchiato da un gruppo. Il fatto è avvenuto in piazza Felice Palma poco dopo l’una, sotto gli occhi del figlio di undici anni che era con lui al momento dell’aggressione.

Secondo una prima ricostruzione, la vittima sarebbe stata circondata da quattro o cinque persone al termine di una discussione degenerata. Durante lo scontro fisico, l’uomo è caduto a terra battendo violentemente la testa. L’impatto gli ha provocato un arresto cardiaco immediato.

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I soccorsi sono arrivati in pochi minuti. Il personale del 118 ha tentato a lungo di rianimarlo direttamente sul posto, ma ogni intervento si è rivelato inutile. Il decesso è stato dichiarato poco dopo.

I carabinieri hanno avviato le indagini per identificare i responsabili, fuggiti subito dopo l’aggressione. Gli investigatori stanno raccogliendo testimonianze e analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona per ricostruire con precisione quanto accaduto.