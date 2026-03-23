Referendum a Cascina, muore dopo il voto davanti al seggio di Musigliano

Un uomo di 87 anni è morto a Cascina dopo aver votato al referendum sulla giustizia, colpito da un malore davanti alla scuola di Musigliano. L’anziano si è accasciato poco dopo essere uscito dal seggio.

È uscito dal seggio dopo aver votato e pochi istanti dopo si è accasciato a terra. Un uomo di 87 anni è morto questa mattina a Cascina, in provincia di Pisa, davanti alla scuola elementare della frazione di Musigliano.

L’anziano aveva appena espresso il proprio voto per il referendum sulla giustizia nel seggio numero 33, allestito all’interno dell’istituto. Erano circa le 10.45 quando, una volta fuori dall’edificio, è stato colto da un improvviso malore.

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Chi era presente ha dato subito l’allarme. I soccorsi sono arrivati in breve tempo, ma ogni tentativo di rianimazione si è rivelato inutile. Per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e la polizia municipale per gli accertamenti del caso e per gestire la situazione nell’area del seggio.