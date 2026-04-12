Massa, uomo muore dopo aggressione di gruppo per dei bicchieri in piazza davanti al figlio

Giacomo Bongiorni è morto a Massa dopo un’aggressione di gruppo nata da un richiamo a dei ragazzi che lanciavano bicchieri contro una vetrina. Il 47enne è caduto a terra battendo la testa davanti al figlio di 11 anni.

La notte di Massa è stata segnata dalla morte di Giacomo Bongiorni, 47 anni, rimasto vittima di un pestaggio avvenuto nel centro cittadino. L’uomo si trovava in piazza Felice Palma insieme ai familiari, tra cui il figlio di 11 anni, quando la situazione è degenerata.

L’episodio si è verificato intorno all’1:25. Un gruppo composto da circa dieci ragazzi, tra i 16 e i 18 anni, alcuni dei quali sotto effetto dell’alcol, ha iniziato a lanciare bottiglie e bicchieri contro la vetrina di un negozio. Il cognato della vittima è intervenuto per chiedere di smettere, scatenando la reazione del gruppo.

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Ne è nata una violenta aggressione. Bongiorni è intervenuto per difendere il familiare ma, durante il pestaggio, è stato colpito ed è caduto a terra, battendo la testa. Poco dopo è entrato in arresto cardiaco e per lui non c’è stato nulla da fare.

Il cognato è stato trasportato in ospedale con diverse fratture, mentre il figlio della vittima, pur senza ferite fisiche, è stato assistito dai sanitari in stato di shock. L’intera scena si è consumata sotto i suoi occhi.

I carabinieri stanno lavorando per ricostruire quanto accaduto e identificare i responsabili. Gli investigatori stanno acquisendo le immagini delle telecamere presenti nella zona, una delle piazze principali della città.

L’aggressione arriva dopo altri episodi recenti nel centro di Massa. Circa dieci giorni fa, nelle strade tra via Giardini, via Guidoni e via del Tribunale, si erano verificati scontri tra gruppi di giovani con lancio di bottiglie e diversi feriti.