Como, tragedia sulla provinciale: anziano in carrozzina investito e ucciso dal portiere dell'Inter Josep Martinez

Tragedia questa mattina a Fenegrò, in provincia di Como, dove un uomo di 82 anni è morto dopo essere stato investito da un’auto mentre si trovava a bordo di una carrozzina elettrica a quattro ruote. L’incidente è avvenuto intorno alle 9.45 lungo la strada provinciale 32, in via Bergamo.

Alla guida del veicolo coinvolto c’era Josep Martinez Riera, secondo portiere dell’Inter, rimasto illeso. L’impatto è stato particolarmente violento e, nonostante l’intervento immediato dei soccorsi — compreso l’elisoccorso — per l’anziano non è stato possibile fare nulla. I sanitari hanno tentato a lungo le manovre di rianimazione, ma l’uomo è deceduto sul posto.

Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri della stazione di Lomazzo, l’anziano avrebbe lasciato la pista ciclabile per attraversare la carreggiata e raggiungere il lato opposto della strada. In quell’istante sarebbe sopraggiunta l’auto guidata dal portiere dell’Inter, che lo avrebbe travolto.

Martinez si è immediatamente fermato dopo l’urto. Il veicolo è stato posto sotto sequestro e il calciatore sarà sottoposto agli accertamenti previsti dalla legge per chiarire ogni dettaglio relativo alla dinamica.

La provinciale è rimasta chiusa al traffico per consentire i rilievi e le operazioni di soccorso, mentre i militari stanno proseguendo con le verifiche utili a definire con esattezza la successione degli eventi.