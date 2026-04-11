Gigi D'Alessio contro Anna Pettinelli al Serale di Amici, scontro acceso su Riccardo

Gigi D’Alessio critica Anna Pettinelli durante il Serale di Amici dopo le osservazioni su Riccardo. Il confronto nasce durante una sfida tra allievi e si trasforma in uno scontro acceso tra i due docenti.

Nel corso dell’ultima puntata del Serale di Amici, il confronto tra due allievi, Riccardo e Alex, ha finito per accendere una tensione ben più ampia tra i professori. La gara, inizialmente focalizzata sulle esibizioni, si è rapidamente trasformata in un botta e risposta tra Gigi D’Alessio e Anna Pettinelli, con al centro il giudizio sul giovane cantante Riccardo.

Le critiche mosse dalla docente nei confronti dell’allievo hanno spinto il cantautore napoletano a intervenire con decisione. D’Alessio ha preso posizione in modo diretto, pronunciando una frase che ha subito cambiato il clima in studio: «Un vincente trova sempre una strada, un perdente sempre una scusa». Un’affermazione che ha spostato l’attenzione dal talento degli allievi al confronto tra i due protagonisti.

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La replica di Anna Pettinelli è arrivata senza esitazioni. La docente ha contestato il collega con tono ironico, insinuando che le sue parole non fossero spontanee ma parte di un repertorio già pronto. Secondo lei, D’Alessio utilizzerebbe frasi ad effetto per sostenere le proprie posizioni, mettendo in discussione la genuinità del suo intervento.

Il dibattito è proseguito con scambi sempre più pungenti, mentre in studio cresceva la tensione. Pettinelli ha lasciato intendere che solo il tempo potrà chiarire il reale valore di Riccardo, mentre il cantante ha mantenuto una linea difensiva, ribadendo il proprio punto di vista.

A chiudere il confronto è stata una battuta dello stesso D’Alessio, che ha risposto alle accuse con un commento sarcastico: «Questa l’ho trovata nei Baci Perugina». Un’uscita che ha alleggerito solo in parte il clima, lasciando però evidente la distanza tra i due.